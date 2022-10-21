21 октября 2022, 07:00
Сегодня воздух в Карелии не прогреется выше плюс 6
Мокрый снег может пойти в некоторых районах республики
Сегодня, 21 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха +2,+4°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +1,+6°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2+1, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже -2+2, преимущественно ясно.
В Сортавале +2+5, пасмурно, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com