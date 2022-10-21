Сегодня воздух в Карелии не прогреется выше плюс 6

Сегодня, 21 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха +2,+4°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +1,+6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2+1, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -2+2, преимущественно ясно.

В Сортавале +2+5, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com