Сегодня днем в Карелии будет тепло, но не жарко

Облачная погода с прояснениями ожидается сегодня в Карелии. Днем местами может пройти небольшой дождь, ночью без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Температура воздуха днем составит +23, +28 градусов, на севере республики будет +18, +23 градуса. Ночью значительно прохладнее, +12, +17 градусов, а местами +9 градусов. Ветер юго-восточный и южный, умеренный.

В Петрозаводске без существенных осадков, переменная облачность. Ветер будет дуть в тех же направлениях.

Днем воздух прогреется до +24, +26 градусов, ночью будет +15, +17 градусов. // Фото: pxhere.com