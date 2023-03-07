Сегежанина обвиняют в убийстве

В Сегеже следователями завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в убийстве. В декабре 2022 года 49-летний мужчина во время совместного распития спиртного вступил в спор с приятелем, который перешел к оскорблениям. Обвиняемый не стал сносить обиду и схватился за кухонный нож. От нанесенного удара в грудь пострадавший скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. На допросе мужчина свою вину признал, объяснив свое поведение алкогольным опьянением и агрессией. На период следствия он был заключен под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Сегежанину грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. / Фото: freepik.