Сбер зафиксировал тренд на вклады в СЗФО, том числе и Карелии

За первые два месяца 2023 года жители Северо-Запада открыли в Сбере срочные вклады на более чем 200 млрд рублей. Это на 60 процентов больше результатов аналогичного периода прошлого года.

В Карелии в январе-феврале мы зафиксировали увеличение спроса на срочные вклады – их объем составил 7,3 млрд рублей. Прирост по объему срочных вкладов увеличился на 73% по сравнению с прошлым годом. Это значительно больше, чем по отношению к 21/22 году. Средняя сумма вкладов выросла на 48%, а количество открытых вкладов – на 17% по сравнению с 2022 годом. Жители Карелии для открытия вкладов активно используют цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. Практически 40 процентов вкладов клиенты открыли онлайн,

- рассказал Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

В среднем по Северо-Западу количество вкладов выросло на 23 процента. Средняя сумма вкладов в СЗФО за год выросла на 33 процента и составила 710 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 890 тысяч рублей, прирост 26 процентов.

Тренд на сбережение мы зафиксировали с весны прошлого года, когда ставки беспрецедентно выросли. Сейчас условия на депозиты в Сбере также остаются привлекательными и позволяют сохранить и приумножить свободные денежные средства наших клиентов. А при наличии у них подписки СберПрайм+ есть возможность оформить вклад с повышенной процентной ставкой и увеличить доход, чем вкладчики активно пользуются,

- сообщил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Александр Закурдаев.

Также на Северо-Западе растёт интерес к юаням. Так, в феврале по сравнению с январем 2023 года спрос на вклады физлиц в юанях вырос на 80 процентов. Объем привлеченных денежных средств на срочные счета в китайской валюте увеличился на 40 процентов.

Наибольший рост интереса к сбережениям в юанях Сбер зафиксировал в Северной столице, Мурманске, Архангельске и Республике Коми, где в феврале срочные вклады в юанях открывали в два и более раз чаще, чем месяцем ранее.

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