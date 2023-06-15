Сбер выпустит новые платежные стикеры

журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.

Сбербанк в феврале выпустил тестовую партию платёжных стикеров в 100 тысяч штук. Тогда в банке отмечали, что ее разобрали за несколько часов.





В июле мы выпустим новую партию платежных стикеров с несколькими оригинальными дизайнами на выбор клиента. Пока точное количество мы определяем - это будет зависеть от спроса наших клиентов, но оно точно будет больше предыдущего объема,

- сказал Царев.





Вначале планируем выпуск до полумиллиона стикеров, а далее будем смотреть на спрос клиентов,

- позже уточнили в пресс-службе кредитной организации.



На полях ПМЭФа первый зампред правления Сбера Кирилл Царёв рассказал о возможности переводов в 11 стран. Как рассказал первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума, уже сейчас доступны переводы в Индию.

Он отметил, что к концу года портфель рублёвых пассивов Сбера превысит 20 трлн рублей. Вместе с тем, с начала 2023 года портфель средств клиентов Сбера в юанях вырос на 60%. Кирилл Царев заметил, что клиенты продолжают сберегать: рост портфеля срочных вкладов составил 9% с начала года.



Он поделился статистикой по сервису SberPay QR - им пользуются более 6 млн клиентов, ежемесячное количество транзакций превышает 15 млн единиц. Сбер ожидает роста месячной аудитории «СберБанк Онлайн» до 80 млн пользователей.



О цифрах в сфере кредитования. Средний срок ипотеки в Сбере увеличился на 6 лет: с 18 до 24 лет. В этом году ожидается рост объёма выдач ипотечных кредитов на 46%: так, в мае было выдано 108,2 тыс. займов на сумму 348,3 млрд рублей. В целом, наблюдается рост потребительских кредитов год к году.