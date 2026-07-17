Сбер поможет бизнесу сэкономить с гибкой подпиской СберБизнес Прайм

Для новых корпоративных клиентов первый месяц подписки будет бесплатным

У Сбера появилась подписка для бизнеса — СберБизнес Прайм. С ней предприниматели могут получить доступ к банковским и небанковским сервисам, бонусам и скидкам.

Подписку можно настроить под потребности своего бизнеса, выбрав оптимальный набор услуг. В зависимости от набора выбранных параметров подписки будет рассчитана её стоимость индивидуально для каждого клиента. Эти параметры в любой момент можно поменять. При этом стоимость минимальной подписки ― 0 рублей. В нее входит 5 платежей юрлицам, переводы физлицам до 300 тыс. рублей (для ИП), внесение наличных на счет до 50 тыс. рублей. Платные варианты подписки СберБизнес Прайм можно попробовать за 0 рублей в первый месяц для новых корпоративных клиентов.

С подпиской можно оформить СберБизнес Карту с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью получать до 5000 бонусов СберБизнес Спасибо в месяц и конвертировать их в рубли. В дополнение клиент получит бесплатные сервисы Сбера и партнёров для эффективного ведения бизнеса. Среди них «Юрист для бизнеса» — в него каждый месяц входят 3 устные консультации по правовым вопросам, 3 ведения переговоров от имени клиента, 1 звонок юриста от имени клиента, 1 письменная консультация по вопросам предпринимательской деятельности, 3 устные правовые консультации по личным вопросам руководителей и безлимитное предоставление типовых документов и инструкций.

Входящий в подписку HR-сервис от Работа.ру даёт право на размещение 1 вакансии, замену и редактирование вакансии без ограничений, приём откликов по телефону и в виде резюме, а также доступ к базе резюме с возможностью открытия до 50 контактов соискателей в месяц.

В «Бухгалтерию для ИП» входят уведомления о приближающихся налоговых событиях, расчёт авансовых платежей, итогового налога по УСН, фиксированных и дополнительных взносов, формирование платёжных поручений, а ещё — подготовка декларации, её онлайн-отправка и дальнейшее отслеживание статуса.

Наконец, сервис «E-invoicing и отчётность в государственные органы» обеспечивает получение и отправку документов контрагентам, обмен документами со Сбером, получение и отправку документов с кодами маркировки, сдачу отчётности в ФНС, СФР и Росстат.

Более того, с подпиской СберБизнес Прайм предприниматели могут воспользоваться платными сервисами Сбера и партнёров на выгодных условиях. Подписчикам доступны 90-дневные пакеты интернет-эквайринга ЮKаssа: при обороте до 120 тыс. рублей — за 2490 рублей, до 240 тыс. — за 3490.

Привлекательны и сервисы «Моя бухгалтерия аутсорсинг» (первый месяц — за 1 рубль) и «Удалённая техподдержка» (500 рублей ежемесячно за дистанционное обслуживание одного рабочего места и одной кассы).

Новые клиенты могут подключить СберБизнес Прайм при открытии счёта. Действующие — в интернет-банке СберБизнес.

Фото: Кандинский

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