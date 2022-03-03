03 марта 2022, 20:04
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Сбер от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи

Порядок получения подписи описан на сайте Сбербанка

С 1 марта 2022 года Сбер начал на всей территории России выдачу сертификатов электронной подписи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в том числе не являющимся клиентами Сбера.  

 

Сбербанк определён доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС России индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, независимо от того, являются ли они клиентами Сбера или нет. Такая подпись подойдёт для любых сервисов и порталов, где можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью, -

сообщил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

 

Актуальный список подразделений банка, оказывающих услугу, размещен на сайте банка. Этот список постоянно расширяется.

 

 

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Метки: 
сбер
электронная подпись
Алексей Шашкин