Сбер: ипотека на покупку дома и участка по договору долевого участия

Ранее покупатели могли приобрести в рамках ДДУ у застройщика только квартиры в новостройках, теперь возможности расширились, в том числе по льготным программам

На Домклик появилась возможность купить свой дом у застройщика по договору долевого участия (ДДУ) в ипотеку Сбербанка.

Ранее покупатели могли приобрести в рамках ДДУ у застройщика только квартиры в новостройках. При этом многие крупные девелоперы строят не только многоквартирные, но и загородные дома. Теперь у покупателей будет возможность приобрести недвижимость в сегменте индивидуального жилищного строительства по 214-ФЗ у застройщиков, находящихся на проектном финансировании Сбербанка.

Клиентам будут доступны все базовые ипотечные программы Сбера для покупки дома по ДДУ, а также льготные программы — «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Кредитуемым объектом может выступать жилой дом и размежеванный земельны й участок. Документом основания будет считаться договор долевого участия (ДДУ) или договор уступки прав требования (ДУПТ), при этом дополнительный залог по кредиту не требуется.

«Мы запускаем аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке и в ИЖС, когда компании берут в освоение определённые территории и реализуют проекты по строительству домов в рамках 214-ФЗ. Таких партнёров у нас в контуре уже около 10. Надеемся, что их количество после запуска продукта будет только расти,

- сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Фото: Кандинский

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