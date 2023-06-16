Сбер и «ЗаСтрой» Спецзастройщик» заключили соглашение о партнерстве

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ООО «ЗаСтрой» Специализированный застройщик» подписали соглашение о сотрудничестве. По договору компания сможет привлечь средства, чтобы осуществить реализацию проекта жилого строительства первого этапа города-спутника Южный.

Договор предусматривает трехлетнее взаимодействие застройщика со Сбером в сфере банковских, инвестиционных и консультационных услуг. Основной пункт соглашения – финансирование деятельности компании. Так, для осуществления первого этапа строительства проекта «Город-спутник Южный» планируются открытие рамочной кредитной линии на сумму 26 млрд рублей и оформление единого договора банковских гарантий на 11 млрд рублей.

Мы начали работать с компанией «ЗаСтрой» не так давно. Уверен, это соглашение станет важным этапом взаимовыгодного сотрудничества. Помимо непосредственно банковских услуг мы обсуждаем возможность интеграции в проекты, которые реализует компания, технологий Сбера и сервисов наших партнёров, чтобы с их помощью создавать условия для комфортной жизни и отдыха людей,

- сообщил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Мы готовимся к выводу на рынок первых жилых очередей города-спутника Южный. Территория комплексного освоения первого этапа – это 78 га с площадью квартир более 208 тыс. кв.м. Первый этап проекта создаст комфортные условия для проживания здесь, прежде всего, студентов и преподавателей Второго Кампуса Университета ИТМО, который строится на территории Южного.

Убежден, что партнерство со Сбером придаст мощный импульс развитию города-спутника. Банк накопил внушительный опыт управления как финансовыми ресурсами и продуктами, так и внедрения интеллектуальных систем в проекты территориального развития, что особенно актуально при реализации современного проекта комплексного освоения,