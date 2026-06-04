Сбер и ПНТ‑Сервис на ПМЭФ договорились о развитии сотрудничества

Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор АО «ПНТ» Игорь Хлопов

Фото: Пресс-служба Сбера

Соглашение охватывает два приоритетных направления сотрудничества: кредитное — расширение портфеля и линейки продуктов для АО «ПНТ-Сервис» — и цифровое. В фокусе последнего — внедрение решений на базе RPA (Robotic Process Automation), что позволит компании оптимизировать ключевые бизнес-процессы и повысить операционную эффективность.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

Наше соглашение с «ПНТ-Сервис» — это не просто кредитная линия, а комплексная технологическая поддержка. Внедряя решения на базе искусственного интеллекта и RPA, мы выводим операционную эффективность компании на новый уровень: от рутинных процессов к интеллектуальной автоматизации. Это поможет «ПНТ-Сервис» кратно ускорить выполнение ключевых бизнес-задач, минимизировать ручной труд и направить освободившиеся ресурсы на новые проекты и инициативы. Сбер выступает здесь партнёром полного цикла: и как банк, и как ИТ-интегратор.

Игорь Хлопов, генеральный директор АО «ПНТ»:



Соглашение с ведущим банком страны – это не просто расширение кредитного портфеля нашего дочернего общества, это шаг к технологической трансформации всей группы компаний. Подписанное соглашение со Сбером открывает возможности для повышения операционной эффективности, в частности, внедрение решений на базе искусственного интеллекта, позволит нашим специалистам работать эффективнее, опираясь на современные инструменты, ускорить принятие решений и не тратить время на рутинные операции. Альянс между АО «ПНТ-Сервис» и Сбером создаст прочную основу для реализации новых инвестиционных проектов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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