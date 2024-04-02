Самый знаменитый карельский пертроглиф получил новое имя

В национальной библиотеке республики Карелия состоялась презентация книги Светланы Георгиевской "Онежская Оранта" (16+). Эта книга посвящена карельским петроглифам, исследованием которых Светлана занимается уже 25 лет.

"Меня всегда коробило, что главное изображение онежских петроглифов называют бесом. Но я, как художник, всегда видела в нем женскую фигуру, и у меня не поворачивался язык так ее назвать. Да и потом, разве может бес нести в руках православный крест?"

- рассказала Светлана Георгиевская.

Презентация книги - историческое событие, считает ее автор. Потому что наконец смыто "поганое клеймо" с известнейшего из карельских петроглифов, и он обрел нежное и певучее имя - Онежская Оранта. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".