Русскоязычные в Финляндии относятся к членству в НАТО отрицательно

Русскоязычные жители Финляндии более отрицательно относятся к членству в НАТО, чем остальные жители страны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Taloustutkimus по заказу новостной службы Yle.

Опрос, проведенный в апреле-мае, показал, что многие верят в возможность выстраивания добрососедских отношений с Россией, но часть не исключает одновременное членство в альянсе. Против выступили в общей сложности 55 % опрошенных, 20 % - поддержали. Затруднился ответить каждый четвертый.

Негативнее всего к вступлению в НАТО отнеслись люди с российским гражданством – из них 59 % выступили против членства в альянсе. Из граждан с двумя паспортами против высказались 55 %, а из тех, у кого только финское гражданство, – 52 %, сообщает издание. Фото: pixabay.