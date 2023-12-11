Руководство компании в Карелии наказали из-за бывшего госслужащего

Компанию в Медвежьегорском районе уличили в несоблюдении антикоррупционного законодательства и наказали. Нарушения выявили в ходе проверки прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Директор компании в июне прошлого года принял на работу нового сотрудника. Тот раньше был госслужащим, поэтому работодатель должен был в 10-дневный срок отправить уведомление о заключении трудового договора по прежнему месту работы.

Но этого не сделали вовремя, а только в мае этого года, после указания прокуратуры. Поэтому директора предприятия и юрлицо привлекли к административной ответственности. Руководитель заплатит штраф в сумме 20 тысяч рублей, а компания – 50 тысяч. // фото: pixabay.com