Рубль заметно укрепился перед выходными

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные дни и понедельник, 14 сентября. Согласно данным регулятора, рубль укрепился примерно на 63 копейки по отношению к доллару и евро.

Так, за один евро теперь дают 88,68 рубля. Американская валюта стоит 74,89 рубля.

Стоит отметить, что на московской бирже, по состоянию на 14:20, евро торгуется на уровне 88,76 рубля. Доллар, в среднем, оценивается в 74,83 рубля.