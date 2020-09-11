11 сентября 2020, 14:20
Рубль заметно укрепился перед выходными
Российская валюта подросла в сравнении с ведущими мировыми
Центробанк установил официальные курсы валют на выходные дни и понедельник, 14 сентября. Согласно данным регулятора, рубль укрепился примерно на 63 копейки по отношению к доллару и евро.
Так, за один евро теперь дают 88,68 рубля. Американская валюта стоит 74,89 рубля.
Стоит отметить, что на московской бирже, по состоянию на 14:20, евро торгуется на уровне 88,76 рубля. Доллар, в среднем, оценивается в 74,83 рубля.