Розыгрыш алкоголя в мессенджере оказался очередной уловкой мошенников

В мессенджере WhatsApp среди пользователей появилась рассылка розыгрыша алкоголя якобы от крупного ритейлера. Участникам акции предлагают ответить на парочку несложных вопросов, а для получения приза нужно отправить ссылку друзьям и оставить данные для доставки алкоголя или же заплатить 1 рубль, указав на сайте данные своей карты и трехзначный код.

Рассылка о розыгрыше началась после 20 декабря. Специалисты «Лаборатории Касперского» в этот день обнаружили более 40 сайтов злоумышленников, пишет издание «Известия».

Между тем в России онлайн-продажа алкоголя запрещена. По мнению специалистов, ярко оформленные акции с привлекательными условиями могут усыпить бдительность пользователей. По словам одного из опрошенных экспертов, один из ритейлеров на самом деле проводил похожую акцию, когда после выполнения некоторых условий покупатель мог прибрести спиртное всего за рубль. // фото unsplash.com