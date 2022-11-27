Рождаемость снизилась в России

В России в 2022 году снизилась рождаемость. Об этом рассказала заместитель спикера Госдумы Анна Кузнецова, слова чиновницы приводит ТАСС.

«По итогам девяти месяцев этого года рождаемость уменьшилась уже на 6,5%», - рассказала Кузнецова.

Чиновница добавила, что сейчас в России на десять браков приходится семь разводов. Такое соотношение в последние годы остается неизменным. // Фото: unsplash.com