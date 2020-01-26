Росстат: Карелия – в числе лидеров по темпам убыли населения

По состоянию на 1 января 2020 года постоянное население России, по предварительной оценке, составило 146 млн 745 тыс. человек. Такие данные опубликовал Росстат.

За год население России сократилось почти на 36 тыс., но компоненты изменения его численности не приводятся. Известно, что за 11 месяцев «естественная» убыль достигла 286 тыс. То есть в целом за год она превысила 300 тыс., но почти на 90 процентов была компенсирована иммиграцией.

Численность городского населения России увеличилась на 95 тыс. и составила 109 млн 548 тыс., или 74,7 процента. Сельское же население сократилось на 130 тыс. до 37 млн 197 тыс., что составляет 25,3 процента. При этом городское население выросло за год на 0,09 процента, а сельское уменьшилось на 0,35 процента. То есть скорость убывания сельского населения в четыре раза превышает рост городского, которое происходит исключительно из-за миграции - как внутренней, так и внешней.

По федеральным картинам динамика изменения численности населения существенно различается. Северо-Кавказский федеральный округ вырос за год на 0,62%. Также незначительно выросли Центральный (0,16%), Северо-Западный (0,04%), Южный (0,07%), Уральский (0,08%) федеральные округа, но только за счет миграции. Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа потеряли население, причем больше всего Приволжский - 0,38%.

Сельское население сократилось почти везде, но больше всего в Северо-Западном округе - на 2,6%.

По субъектам РФ в процентном отношении больше всего увеличили численность своего населения следующие регионы: Чукотский автономный округ (2,1%), Адыгея (1,9%), Ингушетия (1,8%), Ленинградская область (1,5%), Чечня (1,3%), Севастополь (1,3%), Тюменская область без автономных округов (1,2%), Московская область (1,1%). Почти на 1% выросли Тыва, Тюменская область в целом и Дагестан, около 0,5% населения прибавили Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Республика Алтай, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего численность населения выросла в 28 субъектах, если считать Тюменскую область состоящей из трех.

Наибольшая убыль зафиксирована в Республике Коми (1,3%) и Пензенской области (1,0%). Почти 1% населения потеряли, в порядке уменьшения убыли до 0,7%: Еврейская автономная область, Курганская, Калужская, Омская, Тамбовская, Мурманская, Тульская, Смоленская, Астраханская, Орловская, Саратовская, Кировская, Магаданская, Тверская, Архангельская области (без Ненецкого АО), Камчатский край, Ульяновская, Ивановская области.

Наибольшие темпы убыли сельского населения зафиксированы в Ленинградской (6,7%), Кировской областях (2,9%), Карелии (2,4%), Архангельской области (2% без Ненецкого АО и в целом). Также среди печальных «лидеров» Мордовия, Пензенская, Костромская, Ульяновская, Тамбовская области, Чувашия, где убыль села превысила 1,5%.

Выросло сельское население только в 22 регионах. В том числе на 2,7% в Иркутской области, что заслуживает особого внимания. Более 1% прироста показали Московская область, Адыгея, Ингушетия, Калининградская область, Чечня. Также примечательно, что на 14% выросло номинально сельское население Москвы - со 183 тыс. до 213 тыс.