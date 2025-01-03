Российский турист умер на отдыхе в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 44-летний мужчина прилетел из Братска в Паттайю на отдых с женой. Днем 1 января мужчина отправился в хаммам и потерял там сознание. Турист из Великобритании пытался реанимировать его, но не смог. Прибывшая скорая зафиксировала смерть нашего соотечественника.

Супруга умершего туриста уже вернулась в Россию. Тело россиянина остается в Таиланде, его планируют кремировать. // Фото: unsplash.com / Humphrey Muleba