03 января 2025, 15:32
Российский турист умер на отдыхе в Таиланде
Мужчина из России потерял сознание в хаммаме и не выжил
Российский турист умер на отдыхе в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, 44-летний мужчина прилетел из Братска в Паттайю на отдых с женой. Днем 1 января мужчина отправился в хаммам и потерял там сознание. Турист из Великобритании пытался реанимировать его, но не смог. Прибывшая скорая зафиксировала смерть нашего соотечественника.
Супруга умершего туриста уже вернулась в Россию. Тело россиянина остается в Таиланде, его планируют кремировать. // Фото: unsplash.com / Humphrey Muleba