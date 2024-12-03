Россияне увидели падение астероида

Астероид вошел в атмосферу Земли, яркую вспышку наблюдали в Якутии. Специалисты ранее предполагали, что астероид частично сгорит в атмосфере, но обломки могут достичь поверхности планеты.

Астероид упал в 01:14 по местному времени (19:14 по московскому 3 декабря). Полет длился секунды, астероид развалился на мелкие фрагменты.

В МЧС региона сообщили, что астероид пролетел над атмосферой и не нанес какого-либо ущерба.

«К счастью, астероид прошел над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена»,

- написали в телеграм-канале МЧС Якутии.

Кадры полета астероида появились в паблике «AstroAlert». // фото стопкадр видео