Россияне спасли финскую госкомпанию от убытков в сотни миллионов евро

Финская государственная финансовая компания Finnvera смогла избежать значительных убытков по гарантиям, связанным с финансированием российского бизнеса. Вопреки ожиданиям, российские компании своевременно погасили свои долги. Об этом сообщает финская гостелерадиокомпания Yle.fi со ссылкой на руководство Finnvera.

Как сообщил руководитель направления по работе с крупными клиентами Юсси Хаарасилта, российские предприятия погашают кредиты гораздо быстрее, чем ожидалось.

- Обязательства были довольно внушительными — на конец 2021 года сумма составляла около одного миллиарда евро. Однако к концу 2022 года задолженность сократилась до 420 миллионов, а к концу прошлого года она снизилась до менее чем 100 миллионов. Успешное погашение стало возможным благодаря нашему эффективному управлению рисками,

— отметил Хаарасилта.

Он также подчеркнул, что обычно процесс взыскания долгов занимает много времени. Одной из причин успеха он назвал сохранение российскими компаниями платежеспособности даже в нынешних условиях. Кроме того, крупные международные корпорации стараются исполнять свои обязательства для поддержания деловой репутации.

В настоящее время Finnvera продолжает работу по взысканию оставшейся задолженности в размере 100 миллионов евро.

Зимой 2022 года компания прогнозировала возможные потери в размере не менее 250 миллионов евро, поскольку санкции привели к блокировке платежных каналов, и отношения между Россией и Финляндией значительно осложнились. Finnvera преимущественно кредитовала крупные компании, работающие в телекоммуникационной, лесной и судостроительной отраслях. // фото: pixabay.com