Россиянам дали советы по налаживанию режима после каникул

Диетолог Елена Соломатина дала советы россиянам по налаживанию режима питания после новогодних праздников. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на Роскачество.

Так, в первую очередь Соломатина рекомендует соблюдать режим питья. Пить воду стоит медленно, чтобы она проходила в клетки. Эксперт объяснила это тем, что обеспечивающие метаболизм ферменты работают в определенной вязкости, поэтому без воды все усилия будут напрасными.

В рацион после праздников стоит включить богатые клетчаткой продукты - овощи и зелень. Будут полезными и кисломолочные продукты. А вот сладкими фруктами лучше не увлекаться.

Врач также посоветовала соблюдать режим сна. Ложиться стоит до полуночи, идеальное время - 22-23 часа. Помимо этого, нельзя забывать о физической активности - 10 тысяч шагов в день помогут привести организм в форму. // Фото: freepik.com