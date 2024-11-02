02 ноября 2024, 09:33
Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя
Следующая длинная рабочая неделя запланирована на декабрь
Вслед за нынешней длинной рабочей неделей россиян ждет четырехдневная неделя. Однако до конца года жителям страны предстоит столкнуться еще с одной шестидневной неделей. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.
Так, после празднования Дня народного единства работающие россияне будут трудиться четыре дня - с 5 по 8 ноября.
Следующая длинная рабочая неделя ждет всех нас в декабре. Суббота, 28 декабря, будет рабочим днем. Россияне будут трудиться с 23 по 28 декабря, после чего сразу же уйдут на новогодние каникулы, которые продлятся 11 дней - с 29 декабря по 8 января. // Фото: Eric Rothermel