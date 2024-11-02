Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя

Вслед за нынешней длинной рабочей неделей россиян ждет четырехдневная неделя. Однако до конца года жителям страны предстоит столкнуться еще с одной шестидневной неделей. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

Так, после празднования Дня народного единства работающие россияне будут трудиться четыре дня - с 5 по 8 ноября.

Следующая длинная рабочая неделя ждет всех нас в декабре. Суббота, 28 декабря, будет рабочим днем. Россияне будут трудиться с 23 по 28 декабря, после чего сразу же уйдут на новогодние каникулы, которые продлятся 11 дней - с 29 декабря по 8 января. // Фото: Eric Rothermel