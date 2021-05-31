31 мая 2021, 20:17
Россия сохранит ограничения на полеты в Турцию
Федеральные СМИ сообщили, что Россия не стала снимать введенные в апреле ограничения на полеты в Турцию
Россия продлит ограничения на полеты в Турцию после 1 июня. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.
Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также были приостановлены полеты в Танзанию. (фото profile.ru)