Россия сохранит ограничения на полеты в Турцию

Россия продлит ограничения на полеты в Турцию после 1 июня. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также были приостановлены полеты в Танзанию. (фото profile.ru)