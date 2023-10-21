Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией

Соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией больше не действует. Распоряжение о его прекращении подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

- Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой,

- сказано в опубликованном на портале правовой информации документе.

МИД России поручили уведомить финских коллег о принятом решении. Соглашение подписали 13 апреля 2012 года. // фото: wirestock/ freepik.com