21 октября 2023, 09:37
Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией
Важное соглашение с финнами больше не работает – так решили российские власти
Соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией больше не действует. Распоряжение о его прекращении подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
- Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой,
- сказано в опубликованном на портале правовой информации документе.
МИД России поручили уведомить финских коллег о принятом решении. Соглашение подписали 13 апреля 2012 года. // фото: wirestock/ freepik.com