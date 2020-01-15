России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8

Роспотребнадзор сообщил о высокой вероятности заражения птиц юго-западных регионов России вирусом птичьего гриппа А(H5N8), переносчиками которого также могут стать свиньи. При этом заражения этим вирусом человека не зарегистрировано, пишет газета «Известия» со ссылкой на комментарий ведомства.

Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов РФ, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней,

- рассказали изданию в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что в мире не было зарегистрировано ни одного случая заражения человека вирусом гриппа A(H5N8), а потому риск пандемии для него считается очень низким.

Также в Роспотребнадзоре сказали изданию, что информация о генетических особенностях A(H5N8), вызвавшего вспышки в Польше, Венгрии и Словакии, пока недоступна, и делать окончательные выводы о свойствах вирусов преждевременно.