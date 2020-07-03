Роспотребнадзор подготовил рационы питания детей по регионам

Детей в российских школах будут кормить по рекомендациям, подготовленным Роспотребнадзором. Специалисты уже составили примерные рекомендации для каждого региона. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала глава ведомства Анна Попова.

Мы сейчас сделали рационы, они примерные, они не обязательные, рационы, адаптированные к каждому региону,

- заявила чиновница.

Попова, в частности, заметила, что в Арктике, где долгое время нет солнца, детям необходимо больше витамина D. А в Якутии дети не пьют молоко, поскольку в их семьях это не принято.