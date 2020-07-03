03 июля 2020, 12:57
Роспотребнадзор подготовил рационы питания детей по регионам
Федеральные чиновники учли особенности субъектов Федерации при составлении школьного меню
Детей в российских школах будут кормить по рекомендациям, подготовленным Роспотребнадзором. Специалисты уже составили примерные рекомендации для каждого региона. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала глава ведомства Анна Попова.
Мы сейчас сделали рационы, они примерные, они не обязательные, рационы, адаптированные к каждому региону,
- заявила чиновница.
Попова, в частности, заметила, что в Арктике, где долгое время нет солнца, детям необходимо больше витамина D. А в Якутии дети не пьют молоко, поскольку в их семьях это не принято.