29 августа 2022, 13:45
Роспотребнадзор оценил необходимость антиковидных ограничений в школах
Ограничений в школах в начале учебного года не будет
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить антиковидные ограничения в начале учебного года в школах. Об этом сообщает РИА Новости.
«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется»,
- отметили в ведомстве.
За последние сутки в России выявили почти 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Карелии - более 200 заболевших. Фото: unsplash.com