Роспотребнадзор оценил необходимость антиковидных ограничений в школах

Роспотребнадзор не видит необходимости вводить антиковидные ограничения в начале учебного года в школах. Об этом сообщает РИА Новости.

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется»,

- отметили в ведомстве.

За последние сутки в России выявили почти 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Карелии - более 200 заболевших. Фото: unsplash.com