Росгвардеец из Карелии взял «золото» на окружном чемпионате по дзюдо

Сотрудник Росгвардии поучаствовал в Чемпионате Северо-Западного округа Росгвардии по дзюдо: житель Карелии завоевал золотую медаль. Масштабные соревнования проходили в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

На татами вышли 118 борцов, из которых 8 имеют звания мастеров спорта, 14 - КМС, 96 - различные разряды. Всего в соревнованиях приняли участие 20 команд из территориальных управлений и воинских частей округа.

Борцы состязались в семи весовых категориях. Военнослужащий Управления Росгвардии по Республике Карелии лейтенант Александр Стец завоевал золото в весовой категории до 90 килограмм. Офицер продемонстрировал превосходную борцовскую технику, высокий уровень выносливости, силу и гибкость - качества, которые присуще этому виду японского боевого искусства.