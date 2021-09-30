Росгаз: снижаем стоимость газа третий раз за сентябрь

Последствия пожара на заводе «Газпрома», который расположен в 28 км от Нового Уренгоя, на сегодняшний день полностью не устранены, но уже видна тенденция к улучшению. В течение сентября 2021 года в компании «Росгаз» снижали стоимость СУГ на своих заправочных станциях уже три раза.



Компания «РОСГАЗ», как никто другой, заинтересована в низкой стоимости газа и его доступности для наших клиентов, поэтому рассчитывают, что в скором времени ситуация на газовом рынке стабилизируется, и разница в цене газа и бензина вернется на прежний уровень



Предыстория.



Рост цен на газ спровоцировала серьезная авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое: возгорание, произошедшее в ночь на 5 августа на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке — крупнейшего предприятия по переработке углеводородного сырья.



За этим последовала приостановка поставки нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата. Завод расположен недалеко от Нового Уренгоя и является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.



Пожар на производстве «Газпрома» под Новым Уренгоем нарушил хрупкий баланс спроса и предложения на газ в Европе, на рынке газа появился очень большой дефицит, вызвавший рост котировок до небывалых уровней. На данный момент на заводе ведутся ремонтные работы.

На правах рекламы.