Реконструкцию сетей проконтролировала Инна Колыхматова

О реконструкции сетей исполняющей обязанности Главы рассказал технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук. Он же провел экскурсию по объектам. Сейчас работы ведутся с опережением графика.

Завершена перекладка сетей на улицах Краснофлотская, Зайцева, Мелентьевой, Лисициной, Мурманская, Виданская, Советская и Грибоедова. Здесь подходят к концу работы по соединению трубопроводов с основными участками и переключению потребителей. Благоустроят территории в первой половине осени.

Приступили к реконструкции напорной сети канализации по улице Варламова. В начале июля на планерном совещании в Администрации Петрозаводска заместитель технического директора АО «ПКС-Водоканал» Арсений Анохов объяснил петрозаводчанам, почему эту территорию необходимо включить в проект: «Система водоотведения Петрозаводска является единым организмом – у нас одни канализационные очистные сооружения, куда собираются все стоки города. Те сети, которые мы реконструируем на улице Варламова, как раз и принимают стоки с Октябрьского района».

Срок реализации проекта по реконструкции сетей водоотведения и водоснабжения – 18 месяцев, его окончание планируется в декабре 2023 года. В общей сложности АО «ПКС-Водоканал» заменит 12 км сетей. Сумма строительства значительная – 1,2 млрд рублей, но его бюджетное финансирование позволило реализовать работы без изменений тарифов.

Масштабная реконструкция позволит увеличить пропускную способность и обеспечить бесперебойную работу сетей с учетом дальнейшего строительства новых жилых зданий и социальных объектов.