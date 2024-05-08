Ребенок застрял между диваном и батареей и погиб в российском регионе

В Краснодарском крае тело полуторагодовалого ребенка обнаружили между диваном и батареей в одном из частных домов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трагедия произошла на хуторе Зиссермановском. Тело мальчика со следами ожогов было найдено 6 мая.

Известно, что погибший малыш жил со своей 25-летней матерью. Женщина воспитывала ребенка одна.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo