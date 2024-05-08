08 мая 2024, 09:35
Ребенок застрял между диваном и батареей и погиб в российском регионе
В Краснодарском крае выясняются обстоятельства смерти полуторагодовалого мальчика
В Краснодарском крае тело полуторагодовалого ребенка обнаружили между диваном и батареей в одном из частных домов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, трагедия произошла на хуторе Зиссермановском. Тело мальчика со следами ожогов было найдено 6 мая.
Известно, что погибший малыш жил со своей 25-летней матерью. Женщина воспитывала ребенка одна.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo