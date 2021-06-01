Ребенок попытался повторить тренд из TikTok и угодил в больницу

Тринадцатилетняя американка попала в больницу с ожогами после того, как попыталась повторить тренд из популярного сервиса TikTok. Пострадавшей провели три операции. Медики оценивают, что для восстановления подростку понадобится несколько месяцев.

По информации ABC News, ребенок записывала видео для соцсети и едва не спалила дом. Инцидент случился 13 мая в штате Орегон. Пострадавшая еще не может говорить, но ее родные восстановили картину случившегося, передает «Лента.ру».

В ванной они нашли свечу, зажигалку, бутылку спирта и телефон с открытым приложением TikTok. Родственники предполагают, что, возможно, девочка хотела воспроизвести популярный тренд, участники которого рисуют легковоспламеняющейся жидкостью, а затем используют огонь. Но, вероятно, бутылка со спиртом взорвалась, а огонь перекинулся на девочку и окружающую ее предметы. (фото news.ykt.ru)