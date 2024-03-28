Ребенок попал под машину и был госпитализирован в Петрозаводске

В среду, 27 марта, в Петрозаводске ребенок попал под машину после того, как нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

По данным ведомства, инцидент случился в 17:44 в Ветеринарном переулке. 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу, не убедившись в своей безопасности.

В результате ДТП школьник получил травмы. Он был доставлен в ДРБ. По факту происшествия проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev, ГИБДД