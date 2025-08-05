Ребенка нашли под окнами многоэтажки в Ленобласти

В Ленинградской области четырехлетний ребенок вывалился из окна своей квартиры из-за москитной сетки. Об этом сообщает 47news.

Инцидент случился 4 августа в Мурино. Малыша нашли под окнами 16-этажки, он живет в этом доме со своей семьей. Ребенка госпитализировали с ушибами, ссадинами и переломом ребра. Ему повезло, что живет семья всего лишь на втором этаже.

Полиция и Следственный комитет проводят проверку по факту случившегося. © «Петрозаводск говорит»