05 августа 2025, 14:44
Ребенка нашли под окнами многоэтажки в Ленобласти
Врачи спасают упавшего из окна мальчика в Мурино
Фото: unsplash / ioetech
В Ленинградской области четырехлетний ребенок вывалился из окна своей квартиры из-за москитной сетки. Об этом сообщает 47news.
Инцидент случился 4 августа в Мурино. Малыша нашли под окнами 16-этажки, он живет в этом доме со своей семьей. Ребенка госпитализировали с ушибами, ссадинами и переломом ребра. Ему повезло, что живет семья всего лишь на втором этаже.
Полиция и Следственный комитет проводят проверку по факту случившегося. © «Петрозаводск говорит»