05 августа 2025, 14:44
Россия

Ребенка нашли под окнами многоэтажки в Ленобласти

Врачи спасают упавшего из окна мальчика в Мурино
Скорая помощь
Фото: unsplash / ioetech

В Ленинградской области четырехлетний ребенок вывалился из окна своей квартиры из-за москитной сетки. Об этом сообщает 47news.

Инцидент случился 4 августа в Мурино. Малыша нашли под окнами 16-этажки, он живет в этом доме со своей семьей. Ребенка госпитализировали с ушибами, ссадинами и переломом ребра. Ему повезло, что живет семья всего лишь на втором этаже.

Полиция и Следственный комитет проводят проверку по факту случившегося. © «Петрозаводск говорит»

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