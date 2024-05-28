Растаявший снег обнажил уродливый пейзаж в Петрозаводске

Территория на улице Достоевского, где петрозаводчане ранее могли гулять с питомцами и заниматься физкультурой, оказалась обезображена.

Зимой на территорию вблизи дома №43 свозили снег, вместе с реагентами и мусором. Под палящим майским солнцем это все растаяло и обнажилась уродливая реальность. Свое возмущение горожане высказали в соцсети.

«Зимой 2024 года, администрацией города было принято решение свозить снег с дорого и тротуаров города на площадку, которая находится напротив дома по улице Достоевского 43. Ранее на этой площадке ежедневно гуляли люди с собаками, устраивали забеги и проводили тренировки. А теперь ее превратили в свалку. Вместе со снегом привезли кучу мусора, грязи, песка и реагентов. А недобросовестные граждане выбрасывали в эту кучу снега старые покрышки»,

- пишут петрозаводчане.

За несколько зимних месяцев, по словам горожан, чистая и востребованная площадка превратилась в свалку, которая разносит пыль от реагентов по всей округе.

«Местные жители надеялись, что после зимы этой территории придадут первоначальный вид, но судя по всему таких планов у администрации нет». // фото VK-паблик «Подслушано в Птз»