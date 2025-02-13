13 февраля 2025, 11:27
Россия

Рабочие погибли в шахте в российском регионе

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после трагедии в шахте

В Пермском крае двое рабочих погибли на шахте. Трагедия произошла в городе Соликамск, сообщает «Лента.ру».

По данным источника, 13 февраля в калийной шахте во время осмотра ствола в результате обрушения породы двое мужчин получили смертельные травмы. На месте ЧП работают криминалисты и следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности, что повлекло за собой гибель людей. // Фото: freepik.com

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