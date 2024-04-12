Пытавшегося попасть в Финляндию мужчину задержали на севере Карелии

Бдительные костомукшане помогли пограничникам пресечь попытку мужчины незаконно перебраться через государственную границу с Финляндией. Об этом сообщили в паблике администрации Калевальского района.

Нарушителя задержали в Калевальском районе. Незнакомца в странной экипировке заметили местные жители. На мужчине был маскировочный халат, с собой он нес туристический рюкзак и лыжи. Мужчина был в районе, который не посещают туристы. Местные жители сообщили о нем пограничникам. Бдительных граждан поблагодарили за помощь в охране государственной границы. // фото «Петрозаводск говорит»