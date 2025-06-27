Пятилетняя девочка утонула в реке в Карелии

Пятилетняя девочка погибла 27 июня, упав в реку Чална. Спасатели нашли тело погибшей спустя несколько часов после ее пропажи. Следователи возбудили уголовное дело.

Сигнал об утонувшем ребенке поступил спасателям в 17:11. Предварительно сообщали, что девочка поскользнулась на пирсе, упала в реку и погибла. Спасатели нашли тело ребенка в 19:40. утонула.

В телеграм-канале карельского МЧС сообщили, где в момент трагедии находилась мать погибшей. По их сведениям, женщина была дома в нетрезвом виде. Между тем, Следком Карелии эту информации не подтвердил.

«В социальных медиа распространяется информация о том, что родители погибшей находились в состоянии алкогольного опьянения. Данная информация недостоверная, что подтверждается результатами медицинского освидетельствования», - заявили в официальном канале СК.

Следователи рассказали детали трагедии. Оказалось, что пятилетняя девочка была на улице вместе с несовершеннолетними братом и знакомой, ее возраст в ведомстве не уточняют. По данным СК, ребенок поскользнулся, упал в воду и пропал из виду.



По факту гибели малышки завели уголовное дело. С родственниками утонувшей девочки работает психолог. © «Петрозаводск говорит»