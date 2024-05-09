Пятеро россиян насмерть отравились неизвестным веществом

Массовое отравление неизвестным веществом произошло в Астрахани. Известно о пяти погибших, еще 14 в больнице, одиннадцать из них в тяжелом состоянии, сообщает МК. Предположительно, пострадавшие могли употреблять запрещенные вещества.

Тела пятерых погибших мужчин и женщин были обнаружены в ночь на 9 мая на территории Советского и Трусовского районов. Возраст погибших от 18 до 40.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev