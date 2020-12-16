Пять астероидов летят к Земле

На этой неделе к Земле приблизятся пять гостей из космоса. Обитателей планеты предупреждают специалисты NASA. По сообщению РИА Новости, два космических тела окажутся к нашей планете ближе чем Луна.

Три астероида размерами от 10 до 24 метров приблизятся 16 декабря. Ближайший из них пройдет от Земли на расстоянии 343 тысяч километров.

Еще два объекта диаметром 6,8 метра и 30 метров приблизятся к нашей планете 18 декабря. Маленький пройдет на расстоянии 57,1 тысячи километров, а размером побольше пролетит почти в семи миллионах километров. (фото m24.ru)