Путин считает, что между эпидемией COVID-19 и ростом цен нет связи

9 декабря на совещании правительства Владимир Путин сказал, что повышение цен на базовые продукты питания никак не связано с коронавирусной эпидемией, сообщает РИА Новости.

Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? <…> А объяснение есть, есть, конечно. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности,

— сказал он.

В качестве примера были приведены цены на сахарный песок, которые выросли на 71,5%, несмотря на то что объемов внутреннего производства хватает для того, чтобы закрыть потребности страны. Любопытно, что мнение главы государства тут противоречит заверениям антимонопольного ведомства, которое уверяет, что рост цен носит объективный характер. На днях «Петрозаводск говорит» писал об этом.

Цены на подсолнечное масло выросли на 23,8% (УФАС высказывался и по этому поводу); на муку — на 12,9%; на макаронные изделия — на 10,5%, а на хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%.

В ходе этого совещания Путин призвал не допустить ситуации, «как в Советском Союзе», когда люди не могли приобрести продукты, поскольку тогда был дефицит, а сейчас «людям может не хватать денег».

Хотя аналогии между данными абсолютно разными макроэкономическими явлениями представляются сомнительными, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заверил президента, что ситуация на продовольственном рынке страны стабильная. В октябре Минпромторг исключил возможность дефицита продуктов и товаров первой необходимости в России.

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