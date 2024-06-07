Путин оценил возможность проведения мобилизации в России

Президент России Владимир Путин высказался о возможности проведения новой волны мобилизации в стране. Таких планов нет, заверил глава государства, его слова передает РИА Новости.

«Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем»,

- сказал президент России на ПМЭФ.

Путин также отметил, что с начала этого года контракт с Вооруженными силами для участия в СВО подписали более 160 тысяч человек. // Фото: kremlin.ru