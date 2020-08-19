Пудожанин легкомысленно отнесся к судебному решению и сел в тюрьму

В колонию отправлен жить Пудожского района, нарушивший условия отбытия условного наказания, сообщает прокуратура Карелии.

В декабре прошлого года за оскорбление представителя власти в Санкт-Петербурге жителю Карелии суд назначил 10 месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка с испытательным сроком 1 год. Ему также вменялось не менять место жительства.

Однако мужчина должных выводов для себя не сделал, в Пудожском районе не объявлялся. Тогда суд отменил условное осуждение. Мужчина должен был приступить к исправительным работам. Но и этот приговор мужчина проигнорировал.

Тогда он был объявлен в розыск, его отыскали в Смоленской области. И в середине августа Пудожский районный суд отправил его на 3 месяца 10 дней в исправительную колонию строгого режима.

Данное постановление не вступило в законную силу.