Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 28 декабря

Завтра, 28 декабря, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -12, -14°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью -11, -16°С, местами до -20°С, на юго-западе -2,-7гр, днем -5, -10°С, местами до -14°С, на юго-западе 0, -5,°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до -6, облачно, возможен небольшой снег.

В Сегеже -8, облачно, небольшой снег.

В Сортавале -1, облачно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.