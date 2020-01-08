Прогноз погоды на завтра, 9 января

Завтра по Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части республики небольшие, в отдельных районах умеренные осадки, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, ночью местами с порывами до сильного. Температура воздуха от +2 до -3, днем – от -3 до +2 градусов.

В Петрозаводске облачная, днем с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, ночью с порывами до сильного. Температура воздуха 0, +2 и ночью и днем.