Прогноз погоды на новогоднюю ночь и первый день года

По данным Карельского гидрометцентра, по Республике Карелия сегодня ночью ожидается переменная облачность, снег. Ветер В, ЮВ умеренный. Температура воздуха +1.. -4 °C.

Завтра днем переменная облачность, местами снег. Ветер В, ЮВ умеренный. Температура воздуха -3.. +2 °C.

В Петрозаводске ночью переменная облачность, снег. Атмосферное давление 760 мм рт.ст. Ветер В, ЮВ умеренный. Температура воздуха -1...-3 °C.

Завтра днем переменная облачность, снег. Атмосферное давление 762 мм рт.ст. Ветер В, ЮВ умеренный. Температура воздуха -1...+1 °C.