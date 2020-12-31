31 декабря 2020, 17:15
Прогноз погоды на новогоднюю ночь и первый день года
Гидрометцентр Карелии сообщает оперативные данные
По данным Карельского гидрометцентра, по Республике Карелия сегодня ночью ожидается переменная облачность, снег. Ветер В, ЮВ умеренный. Температура воздуха +1.. -4 °C.
Завтра днем переменная облачность, местами снег. Ветер В, ЮВ умеренный. Температура воздуха -3.. +2 °C.
В Петрозаводске ночью переменная облачность, снег. Атмосферное давление 760 мм рт.ст. Ветер В, ЮВ умеренный. Температура воздуха -1...-3 °C.
Завтра днем переменная облачность, снег. Атмосферное давление 762 мм рт.ст. Ветер В, ЮВ умеренный. Температура воздуха -1...+1 °C.