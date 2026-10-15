Проект «Сапсаны Уралсиба» вошел в число лучших в России

Банк получил награду премии «Лучшие социальные проекты России - 2026» в категории «Экологические проекты и инициативы»

Фото: Банк Уралсиб

Экспертный совет премии выбрал инициативы, показавшие самые значимые результаты в области корпоративной социальной ответственности. В 2026 году за победу боролись свыше 700 корпоративных проектов, а в финальный список попали 99 компаний с 42 номинациями - те, чьи проекты выделились нестандартным подходом к решению социальных задач.

Проект «Сапсаны Уралсиба» банк проводит в Республике Башкортостан уже восьмой год подряд. Уже два десятилетия каждую весну семья краснокнижных соколов-сапсанов возвращается на крышу высотного офиса Уралсиба в центре Уфы, облюбовав для гнездования небольшой технический выступ. С 2019 года банк ведёт круглосуточную онлайн-трансляцию из гнезда. В прямом эфире на протяжении 2–2,5 месяцев (примерно столько длится сезон) зрители наблюдают, как птицы насиживают кладку, как появляются птенцы и как они делают первые попытки встать на крыло. Трансляции собирают множество просмотров и получают отзывы орнитологов из разных стран.

Сотрудники Уралсиба каждый год готовят место гнездования, чтобы птицам и их потомству было сухо и комфортно весь сезон, следят за работой онлайн-камер, взаимодействуют с учёными-орнитологами и обеспечивают им регулярный доступ к наблюдению и кольцеванию птенцов, а также освещают проект в информационном поле.

С 2019 года в семье соколов родились и получили именные кольца 17 птенцов. За это время вокруг трансляции сложилось настоящее сообщество единомышленников. Многие возвращаются к просмотру из года в год, вместе следят за взрослением птенцов и искренне переживают за их судьбу. Записи онлайн-трансляции изучают орнитологи из Москвы и Екатеринбурга, включая результаты наблюдений в свои научные работы.

Программа «Лучшие социальные проекты России» в 2026 году проходит в 14-й раз, ежегодно оценивая инициативы в сфере корпоративной социальной ответственности. Организатор — Группа компаний SP Group. В экспертный совет входят представители бизнеса, государственных и общественных структур, среди них — Департамент средств массовой информации и рекламы г. Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы, МТПП, Министерство спорта РФ и федеральные эксперты.

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