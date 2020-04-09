Продукты дорожают в Карелии, цены на бензин не меняются

В Карелии за последний месяц подорожали продукты. Такую информацию публикует Карелиястат. А вот стоимость бензина пока что держится на прежнем уровне.

Так, по данным статистического ведомства, в марте стоимость минимального набора продуктов питания в республике составила 4810 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 0,8%, за период с начала года - на 2%.

Средняя цена за литр бензина в марте составила 44,31 рубля. По сравнению с февралем бензин не подорожал, а вот с начала года вырос в цене на 0,6%.