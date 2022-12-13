Продукты для новогоднего стола в Карелии подорожали

Набор продуктов для новогоднего стола подорожал в Карелии в сравнении с прошлым годом.

Соленые и копченые деликатесы из рыбы стали дороже на 31% (493 рубля), торты также на 31% (181 рубль), черный чай на 19% (212 рублей), сырокопченая колбаса на 19% (191 рубль), говядина без кости на 19% (111 рублей), икра лосося на 15% (722,62), апельсины на 14% (18,5 руб). Об этом пишет РБК со ссылкой на Карелиястат. Заметно изменилась стоимость спиртного. Подорожали игристые вина, водка.

При этом подешевела курица, картофель, огурцы, помидоры и лимоны.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, как сильно подорожал новогодний стол в России. // фото unsplash.com