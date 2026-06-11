Продолжается реализация масштабного проекта по строительству жилья

Сегодня состоялось подписание кредитного соглашения между Банк ДОМ.РФ и специализированным застройщиком «Равновесие», входящим в строительное подразделение холдинга «ЛОТОС»

В Карелии Банк ДОМ.РФ впервые направит кредитные средства на строительство жилья: для реализации первой очереди Жилого квартала Специализированный застройщик (СЗ) «Равновесие» (Холдинг «Лотос») получит Проектное финансирование в размере 815 млн.рублей в рамках 214-ФЗ.

Малоэтажный жилой квартал «Равновесие» – один из наших флагманских проектов, который сочетает в себе все преимущества проживания за городом с уровнем комфорта жизни в мегаполисе: экологичность, безопасность, уникальную архитектуру и качественную социальную инфраструктуру. Впервые обращаемся в Банк ДОМ.РФ за финансовой поддержкой: при выборе партнера мы прежде всего ориентировались на его опыт и репутацию как одного из ключевых участников на российском рынке кредитования. Считаем, что это даст дополнительную гарантию для наших покупателей, что ЖК будет построен в обозначенные сроки,

– отметил президент Холдинга «ЛОТОС» Леонид Белуга.

Перед подписанием соглашения Управляющий директор Северо-Западного регионального центра Банка ДОМ. РФ Владислав Полежаев посетил площадку строительства ЖК Равновесие, чтобы лично убедиться в добросовестности Застройщика.

Банк ДОМ.РФ расширяет своё присутствие в Северо-западном федеральном округе. Сегодня мы представлены в 5 из 11 регионов СЗФО, финансируя 63 жилищных проекта площадью 5,4 млн кв. м на общую сумму 410 млрд рублей. Это наш первый проект с группой «Лотос», но мы уверены, что нам удастся выстроить эффективное взаимодействие с девелопером по развитию рынка жилья и созданию комфортной среды для жизни,

– сказал управляющий директор Северо-западного регионального центра Банка ДОМ.РФ Владислав Полежаев.

Жилой Комплекс Равновесие – малоэтажный квартал в районе ул.Университетской в г.Петрозаводске - это более 100 тысяч квадратных метров жилья комфорт-класса для 3000 новоселов. Проект разработан полностью в соответствии со стандартами «Комфортной городской среды», окружен лесным массивом и спроектирован по принципу «двор без машин». Запланировано строительство детского сада на 200 мест и культурно-досугового центра.

Первые четыре дома (169 квартир) общей площадью 15 тыс. кв. м. будут сданы уже в конце 2024 года. Старт продаж квартир в строящихся домах - 5 июля 2023 года.

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте https://ravnovesiedom.ru/. , а так же в каталоге новостроек https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/список-объектов/список?&devId=12075&objStatus=0.

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